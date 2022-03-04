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Военная операция на Украине
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США на 18 месяцев предоставляют украинцам статус "временно защищенных лиц"

Статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в стране и временного вида на жительство
© AP Photo/Lynne Sladky

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Власти США на 1,5 года предоставили украинцам статус "временно защищенных лиц". Об этом сообщило в четверг Министерство внутренней безопасности США

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"Присвоение [данного статуса] связано с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями на Украине, которые препятствуют безопасному возвращению на Украину украинцев и лиц без гражданства, которые в последнее время обычно проживали на Украине", - сказано в сообщении.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

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