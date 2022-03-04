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Военная операция на Украине

Канцлер ФРГ назвал верным решение властей о поставках оружия на Украину

Помощь Украине была оказана своевременно, заявил Олаф Шольц

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным решение федерального правительства о поставках оружия на Украину.

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Военная операция на Украине.

"Это решение, которое мы приняли, которое мы посчитали правильным из-за нападения на Украину", - утверждал Шольц в четверг вечером в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о решении правительства Германии поставить оружие Киеву.

При этом он напомнил, что на протяжении многих лет ФРГ придерживается политики, направленной на то, чтобы не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не допустить там эскалации конфликтов. "Мы выполняли это очень последовательно в течение многих лет и впредь, безусловно, продолжим делать это во многих случаях", - продолжил канцлер.

"Однако после нападения на Украину было бы неправильно продолжать поступать так же, потому что мы больше не можем предотвратить эту войну и мы не должны оставлять тех, на кого, без их вины, напали", - утверждал Шольц, уточнив, что помощь Украине была оказана своевременно.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. В четверг агентство ДПА сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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