В Госдепе заявили, что США открыты изучению форматов переговоров по безопасности

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для рассмотрения различных форматов возможных новых переговоров о международной безопасности, но считают, что таким контактам должна предшествовать демонстрация Россией своей приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

Он отвечал на брифинге для журналистов на вопрос корреспондента ТАСС о том, рассматривается ли Вашингтоном идея участия в саммите постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, созываемом с целью преодоления нынешней резкой международной напряженности. "Мы открыты для диалога. Мы открыты для рассмотрения форматов. Однако это должно начаться с добросовестных усилий, [показывающих] что Россия серьезно настроена на выбор дипломатического пути", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Увиденное нами за последние несколько месяцев, в действительности, прямо противоположно этому", - считает Робинсон. "Мы участвовали в [российско-американском] диалоге по стратегической стабильности, мы участвовали в заседании Совета Россия - НАТО, мы участвовали в [совещании] ОБСЕ, у нас были многочисленные контакты на уровне старших должностных лиц и лидеров - от президента [США Джо Байдена] до госсекретаря [Энтони Блинкена]", - напомнил дипломат. "Однако Россия не ответила. В действительности, дипломатия натолкнулась на ложь", - утверждал он. "России пришло время продемонстрировать, что она хочет вернуться на мирный конструктивный путь. А это начинается с прекращения огня [на Украине], вывода ее войск [оттуда]", - полагает заместитель помощника госсекретаря.

О возможных контактах президентов

Он не дал прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, возможен ли контакт между российским президентом Владимиром Путиным и Байденом во время проведения операции РФ на Украине. "<...> В настоящее время нет никаких планов по проведению переговоров на таком уровне. Мы не видим оснований для того, чтобы это изменилось. Дверь для дипломатии открыта, но мы ожидаем, что Россия будет действовать. Эти действия начинаются с прекращения огня, вывода своих войск и прекращения нападений на украинский народ", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его версии, США настроены на укрепление российско-американских отношений, невзирая на все происходящее. "Мы считаем важным сохранять и укреплять дипломатические отношения между нашими двумя странами. Но дипломатия также должна быть основана на правде. Она должна быть основана на выполнении своих обязательств. И мы призываем Россию вернуться на путь дипломатии, - сказал Робинсон. - Наши двери открыты, мы четко определили пути для этого. Они начинаются с России: с ее прекращения нападений на Украину и возвращения к конструктивному диалогу".

О российско-украинских переговорах

Соединенные Штаты рассчитывают, что российско-украинские переговоры приведут к незамедлительному прекращению военной операции РФ и выводу ее войск с Украины, Робинсон.

"Насколько я понимаю, переговоры между Россией и Украиной только что завершились на сегодня. Мы надеемся, что в конечном счете они приведут к тому, что Россия немедленно прекратит свое вторжение и выведет войска с Украины", - сказал он.

По словам зампомощника госсекретаря, Вашингтон, "конечно, открыт для дипломатии" и переговоров с Москвой. "Россия неоднократно отвергала это", - утверждал он. "Но мы надеемся, что Россия откликнется на наши предложения о дипломатии, выведет свои силы, немедленно прекратит огонь и свою агрессию против украинского народа", - отметил Робинсон.

В четверг в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной по их итогам соглашения существенным прогрессом. В частности, Москве и Киеву удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения. Ожидается, что третий раунд диалога пройдет в ближайшие дни.

28 февраля в Гомельской области состоялись первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию также возглавлял Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести консультации с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.