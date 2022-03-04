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Военная операция на Украине

Чешский кабинет министров одобрил поставки оружия Украине на $731 тыс.

Оружейные заводы передали кабинету министров для последующей отправки Киеву пулеметы, автоматы, винтовки

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии в четверг вечером одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около $731 тыс.). Об этом сообщило агентство ČTK.

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По его данным, местные оружейные заводы передали кабинету министров для последующей отправки Киеву пулеметы, автоматы, винтовки и более 100 тыс. патронов. Республика в общей сложности направила на украинскую территорию военные материалы на сумму свыше 650 млн крон (примерно $28,5 млн).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

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УкраинаЧехияВоенная операция на Украине
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