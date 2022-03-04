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Военная операция на Украине

В учебном корпусе Запорожской АЭС продолжается пожар

Противопожарное состояние АЭС в норме, отмечает ГСЧС Украины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Пожар продолжается в здании учебно-тренировочного комплекса рядом с Запорожской АЭС на востоке Украины, на атомной электростанции работает один энергоблок из шести, противопожарное состояние в норме, идет тушение огня. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"На территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены третий, четвертый, пятый этажи пятиэтажного здания", - передает ведомство. "В городе Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме", - сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 05:20 (06:20 мск) на Запорожской АЭС в Энергодаре подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе. От ГСЧС привлечены 40 человек и 10 единиц техники", - передает ведомство в "Фейсбуке".

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщает ГСЧС.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщило, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.

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