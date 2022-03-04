Басурин сообщил, что операция по освобождению Волновахи заканчивается

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 36 населенных пунктов, которые ранее занимали украинские силовики, в настоящий момент заканчивается операция по зачистке Волновахи. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Заканчивается спецоперация по освобождению Волновахи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что после состоявшихся накануне переговоров российской и украинской делегаций в Беловежской пуще есть слабая надежда, что население блокированного Мариуполя сможет воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть город. Басурин напомнил, что ранее украинские подразделения препятствовали людям в этом. "Будут ли они слушать свою власть, я не знаю, но надеемся, что это все-таки произойдет. <...> Уверенности очень мало", - констатировал представитель Народной милиции ДНР.

Вместе с тем Басурин допустил, что гуманитарным коридором попытаются воспользоваться находящиеся в Мариуполе националисты из формирования "Азов", а также иностранные наемники. "У меня такое ощущение, что те, кто сейчас спрятался за людьми в Мариуполе, не будут слушать собственную власть, потому что там, кроме "Азова", Нацгвардии, националистов, Вооруженных сил Украины, там еще наемники находятся. После заявления Министерства обороны Российской Федерации о том, как будут к наемникам относиться, я думаю, они будут пытаться как-то по-другому спасти свои жизни", - сказал он. По мнению Басурина, наемники в качестве уловки могут одеваться в женскую одежду или выдавать себя за раненых.

В четверг Басурин сообщил, что в Волновахе идет зачистка города, которая сильно осложняется из-за того, что украинские силовики при отступлении заминировали многие объекты.