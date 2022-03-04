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Инаугурация президента Армении состоится 13 марта

Ваагна Хачатуряна 3 марта избрали пятым президентом страны

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Инаугурация избранного президента Армении Ваагна Хачатуряна запланирована на 13 марта. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь председателя парламента республики Цовинар Хачатрян.

"Инаугурация президента Ваагна Хачатуряна состоится 13 марта на специальном заседании парламента", - отметила она.

Представитель команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян избран пятым президентом Армении 3 марта. За его кандидатуру проголосовали только депутаты правящей партии "Гражданский договор", оппозиция не только не выдвинула своего кандидата, но и бойкотировала весь процесс выборов.

Бывший президент республики Армен Саркисян занимал этот пост с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил об отставке, объяснив этот шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие для государства и нации процессы как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.

Теги
АрменияХачатурян, Ваагн Гарникович
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