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В Польше заявили о задержании гражданина Испании, утверждая, что он агент спецслужб РФ

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын утверждает, что задержанный "собирал информацию и передавал ее в Россию"

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши информировало о задержании в республике гражданина Испании, который, как утверждается, является агентом российской разведки. Об этом сообщил в пятницу в эфире Польского телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, задержанный был "идентифицирован как агент Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Российской Федерации". Как утверждал Жарын, он "собирал информацию и передавал ее в Россию".

Сообщается, что задержанный прибыл в республику как журналист, несколько дней находился в городе Пшемысль и готовился к поездке на Украину. Задержанный арестован на три месяца.

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