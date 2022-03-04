В Польше заявили о задержании гражданина Испании, утверждая, что он агент спецслужб РФ

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши информировало о задержании в республике гражданина Испании, который, как утверждается, является агентом российской разведки. Об этом сообщил в пятницу в эфире Польского телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, задержанный был "идентифицирован как агент Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Российской Федерации". Как утверждал Жарын, он "собирал информацию и передавал ее в Россию".

Сообщается, что задержанный прибыл в республику как журналист, несколько дней находился в городе Пшемысль и готовился к поездке на Украину. Задержанный арестован на три месяца.