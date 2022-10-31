В Дублине призвали изменить положения Белфастского соглашения ради стабильности в Ольстере

Документ предусматривает формирование правительства в Северной Ирландии с участием юнионистких и республиканских политических сил

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин предложил внести изменения в положения Белфастского соглашения 1998 года, которое подразумевает формирование совместного правительства в Северной Ирландии с участием как юнионистких, так и республиканских политических сил в регионе.

"У сторон есть пространство для маневра, чтобы обдумать изменение системы, которая поляризует [общество] и не соответствует обозначенным целям", - сказал глава ирландского правительства в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times. По его мнению, в течение ближайших пяти лет партиям в Северной Ирландии, а также властям в Дублине и Лондоне стоит всерьез обсудить возможность пересмотра ряда пунктов Белфастского соглашения для достижения политической стабильности в регионе.

Политический кризис

28 октября британский министр по делам Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис объявил, что на фоне неспособности ведущих партий Ольстера сформировать коалиционное правительство в регионе в ближайшие недели пройдут внеочередные выборы в Ассамблею (местный парламент). Ранее победившая на майских выборах национал-республиканская партия "Шинн фейн" не смогла договориться о создании правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП), которая отказывается от сотрудничества до тех пор, пока не будут изменены положения протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

Как напомнила газета, в общей сложности с 1998 года по сегодняшний день примерно 40% времени в Северной Ирландии не было своего кабмина, поскольку либо юнионисты, либо республиканцы отказывались участвовать в его работе. В такие периоды власть в регионе осуществляется правительством Великобритании с ограниченными полномочиями.

"Шинн фейн", выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на состоявшихся 5 мая выборах в региональный парламент. Мишель О'Нил, которая претендует на пост первого министра Северной Ирландии от "Шинн фейн", назвала историческими итоги голосования, открывшие возможность для проведения референдума об объединении острова.

Последствия Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в регионе, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки некоторых товаров из других частей Соединенного Королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и способствовало поражению ДЮП на выборах. В настоящее время власти Великобритании и ЕС ведут переговоры об изменении положений протокола.