СМИ: после проигрыша на выборах Болсонару отказался от контактов с министрами и ушел спать

Как сообщает издание Folha de S.Paulo, освещение дворца Алворада потушили в 22:06 (04:06 мск)

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару, не сумевший переизбраться на второй срок по итогам воскресного голосования, отказался от контактов с министрами и отправился спать. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Источники издания сообщили, что адъютант Болсонару оповестил пытавшихся связаться с главой государства членов правительства о том, что тот ушел спать. Как указывает газета, в 22:06 (04:06 мск) освещение дворца Алворада (официальная резиденция президента Бразилии) было потушено.

Как уточнили источники в окружении Болсонару, политик провел вторую половину дня в обществе своего старшего сына - сенатора Флавиу Болсонару, координировавшего его предвыборную кампанию. При этом он отказался принимать министров и разговаривать с ними по телефону.

Ранее глава ЦИК страны Алешандри ди Морайс сообщил в ходе пресс-конференции, что созванивался с Болсонару после того, как стали очевидны результаты голосования. По его словам, глава государства был с ним "чрезвычайно вежлив".

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что за лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. С победой на выборах социалиста поздравили лидеры стран региона, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.