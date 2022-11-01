На саммите ЛАГ в Алжире обсудят проблемы Ливии, Сирии, Палестины и межарабские отношения

В период подготовки к саммиту алжирские власти неоднократно заявляли о своем желании видеть "все без исключения арабские страны на встрече"

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. 31-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) открывается во вторник в Международном конференц-центре имени Абдельлатифа Рахаля в столице Алжира.

В повестку дня встречи включено обсуждение актуальных проблем региона, в частности кризисной ситуации в Ливии, Сирии, Йемене, палестинского досье, а также вопроса об обеспечении продовольственной безопасности, укреплении межарабских отношений и реализации проектов в рамках арабской экономической интеграции.

Открывающееся в Алжире мероприятие - первая очная встреча лидеров стран - членов ЛАГ за более чем три года. Последний по времени арабский саммит прошел в начале апреля 2019 года в Тунисе, после этого подобного рода мероприятия Лигой не проводились из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Саммит в День революции

Саммит начинается в важный для Алжира День революции - национальный праздник, совпавший в этот раз с 68-й годовщиной начала алжирской войны за независимость (1954-1962), в результате которой была провозглашена независимость страны от Франции.

В период подготовки к саммиту алжирские власти неоднократно заявляли о своем желании видеть "все без исключения арабские страны на встрече", которая должна стать "всеобъемлющей и инклюзивной, позволить вернуть межарабские отношения в нормальное русло".

Тем не менее, на алжирский саммит ЛАГ приехали далеко не все лидеры арабских стран. По разным причинам отсутствуют главы Бахрейна, Иордании, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии.

В качестве почетного гостя саммита приехал президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Саль.

Долгое время интригой оставалась возможность приезда короля Мухаммеда VI, принимая во внимание напряженность в отношениях между Марокко и Алжиром. В конце концов, монарх решил не принимать участия в саммите. Марокко будет представлять глава МИД Насер Бурита.

ЛАГ предсказывает успех

По итогам саммита, как ожидается, его участники примут Алжирскую декларацию, в которой найдут отражение позиции стран региона по вопросам политического и социально-экономического характера.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт выразил надежду на то, что 31-й саммит станет "решающим поворотным моментом для возрождения совместных арабских действий и укрепления их эффективности".

Как заявил в свою очередь накануне встречи заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки, арабским министрам в ходе подготовительных заседаний "удалось прийти к консенсусу по досье и кризисам в некоторых арабских странах". "Все указывает на успех арабского саммита", - добавил он. В то же время Заки признал наличие отдельных разногласий по некоторым пунктам итогового документа саммита, отметив при этом, что "все напряженности удалось сдержать" и что "встречи проходили в дружеской и уважительной обстановке".

Алжирские власти обращают внимание на еще один любопытный нюанс. Начинающийся саммит станет первой встречей в верхах в истории ЛАГ, где не будет использоваться бумага в рабочих целях. Все делегации получат современные цифровые устройства для ознакомления в режиме реального времени с текущей информацией, правками к проектам документов и другими сведениями, относящимися к работе саммита.