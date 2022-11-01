Премьер Молдавии заявила о реализации решения США о санкциях против граждан республики

Наталья Гаврилица отметила, что в рамках заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято несколько решений, которые позволят применить в стране международные санкции

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о планах по реализации в республике санкций США в отношении молдавских граждан в период ЧП.

"Сегодня в рамках заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принят ряд решений, которые позволят применить в Республике Молдова международные санкции", - сказала Гаврилица во вторник в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На прошлой неделе посол США в Кишиневе Кент Логсдон опубликовал новый список санкционных лиц, составленный Минфином США с целью "противодействовать постоянным злонамеренным кампаниям влияния правительства Российской Федерации и системной коррупции в Молдавии". В списке 9 физических и 12 юридических лиц, в том числе лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. В заявлении Минфина также упоминаются экс-президент Молдавии Игорь Додон и партия мэра Кишинева Ивана Чебана "Национальное альтернативное движение". Однако они не были включены в санкционный список.

Попавшие в список молдавские политики, которые являются политическими оппонентами Партии действия и солидарности, назвали действия США вмешательством во внутренние дела страны.

На данный момент в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции и недовольных ростом цен и падением уровня жизни. Право на проведение акций протеста было ограничено на период режима ЧП, который был введен на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса.