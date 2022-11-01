Власти Японии призвали население снизить температуру отопления жилья ради экономии энергии

Просьба будет действовать с 1 декабря по 31 марта

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии официально обратилось к домохозяйствам и предприятиям с просьбой об экономии электроэнергии во время наступающей зимы путем, в частности, понижения температуры отопления жилья. Такое решение принято на состоявшемся во вторник заседании кабинета министров.

Правительство Японии обращается к населению и бизнесу с таким призывом впервые с 2015 года. Просьба об экономии будет действовать с 1 декабря по 31 марта, она не предусматривает каких-либо мер принуждения. "Ситуация с поставками электроэнергии тяжелая, - признал во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура. - Мы просим экономить в разумных, не причиняющих вреда пределах".

По подсчетам властей, пока угрозы реального дефицита электроэнергии в стране не имеется. Однако правительство опасается неожиданностей, включая возникновение внезапных проблем с закупками за рубежом сжиженного природного газа, поломками на устаревших тепловых электростанциях и т. д. Пока наиболее угрожающая ситуация складывается в зоне Большого Токио и на северо-востоке острова Хонсю. Однако и там, по подсчетам, предложение электроэнергии в январе - феврале будет более чем на 4% превышать спрос.

Население просят в указанный период выключать все ненужные электроприборы и освещение, носить дома теплую одежду, чтобы снизить температуру отопления, для чего в Японии в основном используют бытовые кондиционеры. Предполагается применить систему начисления премиальных баллов семьям, которые смогли сократить потребление электроэнергии на 3% по сравнению с зимой 2021 года.