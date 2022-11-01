Еврокомиссар по энергетике прибыла в Киев

Она намерена оказать содействие в расширении поддержки энергетического сектора Украины

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев, чтобы расширить поддержку энергосектора Украины со стороны ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон находится сегодня в Киеве, чтобы оказать содействие в расширении поддержки энергетического сектора Украины", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что энергетическая инфраструктура Украины подвергается ударам со стороны России.

"Евросоюз стоит на стороне Украины, чтобы помогать ей до победы", - отметила ЕК.

25 октября на международной конференции доноров помощи для Украины в Берлине глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала оказать максимальную помощь Украине в восстановлении энергетики, и в ближайшее время направить Киеву дополнительно 1 млрд евро помощи и 400 дизельных электрогенераторов.

В понедельник официальный представитель ЕК Дана Спинант, комментируя выход России из зерновой сделки, заявила о важности сохранения транспортного сообщения с Украиной и максимальной поддержке расширения ее сухопутной и речной части, которая используется не только для вывоза зерна, но и для поставок на Украину гуманитарной помощи, топлива и других грузов.