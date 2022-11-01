Вучич отдал приказ уничтожать вражеские беспилотники в небе над Центральной Сербией

Как сообщила газета "Вечерне новости", беспилотники вели незаконное наблюдение за базами армии Сербии

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Об этом сообщила во вторник газета "Вечерне новости".

По данным издания, приказ был отдан после того, как неопознанные БПЛА были обнаружены в небе вблизи города Рашка (вблизи административной линии с Косово и Метохией). В воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии, сообщает газета. Президент в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники средствами ПВО.

По данным газеты, беспилотники вели незаконное наблюдение за базами Армии Сербии.

Как сообщило Министерство обороны Сербии, военные гарнизоны в городе Рашка во вторник осмотрел вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич в сопровождении начальника Генштаба Милана Мойсиловича. Министр пообщался с военными, принимающими участие в учениях "Маневры-2022", и высказал убежденность, что "Армия Сербии готова выполнить любое задание и приказ верховного главнокомандующего".

Ранее во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Вучевич пояснил, что ситуация в Косове и Метохии напряженная, косовары начали исполнять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но армия готова выполнить любую задачу.