Новый посол Сирии в Москве вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Башар Джаафари и Михаил Богданов также обсудили вопросы развития двусторонних отношений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый посол Сирии в России Башар Джаафари вручил во вторник спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"1 ноября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Богданов принял назначенного посла Сирийской Арабской Республики в Москве Башара Джаафари, который вручил копии верительных грамот", - указали в дипведомстве.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений. "В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений, включая поддержание активного политического диалога. Затрагивалась также проблематика взаимодействия Москвы и Дамаска в интересах постконфликтного восстановления САР", - отметили на Смоленской площади.

Джаафари сменил на должности посла Сирии в Москве Рияда Хаддада. До назначения в Москву он являлся заместителем министра иностранных дел страны.