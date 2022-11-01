1 ноября, 16:37,
обновлено 1 ноября, 16:59

Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее также обсудили зерновую сделку и обозначили условия ее возобновления

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили во вторник ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Читайте также
Что известно о приостановке участия России в зерновой сделке

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провели сегодня телефонные переговоры. В ходе них обсуждалась ситуация вокруг зерновой сделки", - отметил источник.

Между тем ранее 1 ноября телефонные переговоры также провели лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация