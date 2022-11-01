1 ноября, 19:26

В Госдепе сообщили, что контакты между США и Россией на саммите G20 не планируются

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что не ожидает "обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20"