1 ноября, 19:26

В Госдепе сообщили, что контакты между США и Россией на саммите G20 не планируются

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что не ожидает "обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. США не планируют контактов с представителями России на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20", - сказал он.

Ранее в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно заявляли, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии не планируются.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в G20. 

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