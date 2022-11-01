Правящий блок не получил большинство голосов по итогам выборов в Дании

По данным экзитполов, наибольшей поддержкой заручились социал-демократы

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Партии правящего левоцентристского блока получили больше голосов на прошедших во вторник в Дании парламентских выборах, чем правоцентристкого. Но обеим коалициям потребуется поддержка Умеренной партии, указывают данные экзитполов, опубликованные после закрытия избирательных участков.

Опросы, проведенные телеканалом ТВ2 на выходе с избирательных участков, говорят о том, что правящий "красный блок", состоящий из Социал-демократической и Социалистической народной партий, а также партий Радикальная Венстре, "Единый список", "зеленых" и "Альтернатива", получит в парламенте 85 из 179 мест. Участники коалиции правоцентристов - Либеральная партия (Венстре), Датская народная и Консервативная народная партия, Либеральный альянс, "Новые консерваторы", "Датские демократы" и Христианские демократы - уступают левым, получая 74 мандата. Неприсоединившаяся к блокам Умеренная партия, с которой придется договариваться альянсам, - 16.

Наибольшей поддержкой заручились социал-демократы. По данным экзитполов, они получили 23,1% голосов. Умеренная партия набрала 9,3%, крупнейшая правая - Либеральная партия (Венстре) - 13,8%

В данных экзитполов не учтены четыре парламентских кресла, зарезервированных за партиями Гренландии и Фарерских островов, которые пользуются широкой независимостью в составе Дании. Из-за разницы во времени голосование на Фарерах и в Гренландии еще не окончено. Предварительные результаты волеизъявления в автономиях будут известны ближе к полуночи (02:00 среды мск).