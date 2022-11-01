Болсонару осудил перекрытия дорог своими сторонниками

Президент Бразилии напомнил о том, что в будущем составе парламента значительную часть будут занимать правые политики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил проходящие в стране перекрытия автодорог, начавшиеся после его поражения на воскресных выборах главы государства.

"Текущие народные выступления стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборами процессами. Мирные манифестации всегда приветствуются. Но мы не должны пользоваться левацкими методами, которые всегда наносят вред населению. Имею в виду вторжение на частную собственность, уничтожение собственности и ограничение прав на свободу перемещения", - заявил бразильский лидер во вторник в своем первом публичном выступлении с момента объявления его оппонента социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы победителем второго тура президентских выборов 30 октября.

Он также поблагодарил 58 млн человек, отдыхавших ему свои голоса и напомнил о том, что в будущем составе парламента значительную часть будут занимать правые политики. Болсонару заявил, что считает себя настоящим демократом и защитником гражданских свобод, поскольку "всегда действовал в рамках конституции", несмотря на утверждения политических оппонентов об обратном. "Покуда я остаюсь президентом и гражданином, я всегда буду соблюдать конституцию", - добавил он.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Перекрытия отдельных участков автодорог сторонниками Болсонару начались вскоре после объявления результатов президентских выборов в воскресенье вечером, однако тогда они носили единичный и локальный характер. В понедельник вечером телеканал Globo сообщил о том, что Федральная дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Отмечается, что основные протесты охватили юг и юго-восток страны, где преимущественно голосовали за Болсонару. Местами протестующие устраивают на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал Федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента.