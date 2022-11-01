Болсонару поручил начать процесс передачи власти администрации Лулы да Силвы

3 ноября вице-президенту Жералду Алкмину официально поручат возглавить переходную администрацию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару поручил правительству начать передачу дел администрации будущего главы государства, социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявил во вторник глава Гражданской канцелярии президента Сиру Ногейра.

"Президент Жаир Болсонару после обращения к нему разрешил начать процесс передачи власти, как это предусмотрено законом", - сказал министр по окончании выступления главы государства. Чиновник уточнил, что председатель Партии трудящихся Глейзи Хоффманн от имени избранного президента Лулы да Силва сообщила, что в четверг вице-президенту Жералду Алкмину официально поручат возглавить переходную администрацию. "Ждем, когда это будет сделано официально во исполнение закона нашей страны", - добавил Ногейра.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

В воскресенье вечером вскоре после объявления результатов в стране начались перекрытия отдельных участков автодорог сторонниками Болсонару, тогда они носили единичный и локальный характер. В понедельник вечером телеканал "Глобу" сообщил о том, что Федральная дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Отмечается, что основные протесты охватили юг и юго-восток страны, где преимущественно голосовали за Болсонару. Местами протестующие устраивают на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал Федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента.

Во вторник Болсонару впервые выступил на публике после того, как были объявлены результаты волеизъявления. В своей речи он поблагодарил 58 млн человек, отдавших ему свои голоса и осудил "левацкие методы протестов, которые всегда наносят вред населению". Вместе с тем он признал право людей на мирный протест, подчеркнув, что нынешние манифестации вызваны "возмущением и ощущением несправедливости" по итогам выборов.