1 ноября, 20:43,
обновлено 1 ноября, 20:52

Нетаньяху провел первые после выборов переговоры с лидерами партий правого бока

По информации радиостанции Kan, они потенциально могут войти в будущую правительственную коалицию лидера партии "Ликуд"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху провел вечером во вторник первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые потенциально могут войти в его будущую правительственную коалицию. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan, не приводя других подробностей.

Экзитпол Kan обещает блоку правых политических сил во главе с "Ликуд" 62 мандата в 120-местном парламенте, достаточных для создания устойчивой правительственной коалиции, если расклад сил существенно не изменится при официальном подсчете голосов.

Публикация официальных окончательных результатов подсчета голосов запланирована на 9 ноября, после чего в соответствии с действующим законодательством президент Израиля Ицхак Герцог поручит одному из депутатов сформировать правительственную коалицию, на что тому будет отведено 28 дней с возможностью продления этого срока на две недели. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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