2 ноября, 05:27

В Кабуле произошел взрыв

Согласно информации телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие

ТАСС, 2 ноября. Взрыв произошел в среду утром в одном из районов Кабула. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

По данным издания, в пятом округе города было взорвано транспортное средство, в котором передвигались сотрудники министерства восстановления и развития сельского хозяйства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Детали инцидента уточняются.

Талибы пока не комментировали эту информацию.

Согласно информации катарского телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, число которых не указывается.

За последние месяцы в провинциях Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники движения "Талибан", так и мирные жители. Ответственность за многие диверсии взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 

Теги:
Афганистан
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