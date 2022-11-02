2 ноября, 09:10,
обновлено 2 ноября, 09:21

В Минобороны Белоруссии оценили результаты военного сотрудничества с Россией в этом году

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Военное сотрудничество РФ и Белоруссии принесло в этом году важные результаты, несмотря на беспрецедентное внешние давление на обе страны. Об этом в среду в ходе совместной коллегии российского и белорусского министерств обороны заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Несмотря на происходящее, в текущем году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь важных результатов", - приводит его слова пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Хренин отметил, что Москве и Минску "вместе приходится искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на Беларусь и Россию". 

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