В Армении назвали несерьезными заявления Лукашенко о ситуации на границе с Азербайджаном

Президент Белоруссии ранее выразил недоумение, почему в ситуацию на армяно-азербайджанской границе втягивают Евросоюз и ОБСЕ, назвав это "определенной игрой"

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает несерьезными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об армяно-азербайджанском конфликте на заседании Совета ОДКБ и после него, во время встречи с генсеком Организации Станиславом Засем в Минске.

"Что касается заявлений Лукашенко, я сожалею, что вынужден отвечать. Я не увидел серьезности в его выражениях", - сказал он в среду на брифинге и предположил, что слова белорусского лидера "были ему подсказаны кем-то другим".

Лукашенко на встрече с Засем выразил недоумение, почему в ситуацию на армяно-азербайджанской границе втягивают Евросоюз и ОБСЕ, назвав это "определенной игрой". Он также добавил, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.