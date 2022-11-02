Координатор ООН по зерновой сделке приветствует возвращение России к соглашению

Амир Махмуд Абдулла поблагодарил Турцию за содействие

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла в среду заявил, что приветствует возвращение России в формат зерновой сделки.

"Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации "черноморской инициативы" по зерну для содействия экспорту продовольствия и удобрений с Украины. Благодарен Турции за содействие. Надеюсь на возобновление сотрудничества со всеми сторонами - участницами инициативы", - написал он на своей странице Twitter.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Там отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ".

Российское Минобороны 29 октября сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов после совершения Украиной террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.