Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения вопросов расширения альянса

Основным вопросом повестки станет принятие в альянс Швеции и Финляндии

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию в период с 3 по 5 ноября и обсудит вопросы расширения альянса. Об этом сообщил в среду турецкий МИД.

"Генеральный секретарь НАТО будет принят президентом [Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится с министром иностранных дел [Мевлютом Чавушоглу] и министром национальной обороны [Хулуси Акаром]", - говорится в сообщении.

Встреча генсека НАТО с Эрдоганом, как ожидается, состоится в Стамбуле 4 ноября. Основным вопросом повестки станет принятие в альянс Швеции и Финляндии. Парламент Турции пока не ратифицировал заявку на их присоединение к НАТО.