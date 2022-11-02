Дочери экс-главы Минобороны Украины предъявили обвинение по делу о поставках техники в РФ

В рамках дела наложен арест на 645 железнодорожных вагонов стоимостью около $17,62 млн

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи офиса генерального прокурора Украины предъявили обвинение дочери бывшего министра обороны страны по делу о поставках оборудования для оборонно-промышленного комплекса России. Об этом в среду сообщили в надзорном ведомстве.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении (эквивалентно предъявлению обвинения в российской практике - прим. ТАСС) владелице предприятий, поставлявших товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ. Ей инкриминирована организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В рамках этого дела наложен арест на 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн гривен ($17,62 млн). "Также арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 хозяйствующих субъектов этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев", - добавили в генпрокуратуре.

Имя подозреваемой в сообщении ведомства не указано. Однако, как сообщило агентство РБК Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины, речь идет о дочери Павла Лебедева, который возглавлял Минобороны в 2012-2014 годах. В настоящее время на Украине он объявлен в розыск по делу о государственной измене.