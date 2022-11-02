Испанские полицейские прибыли на Украину для расследования возможных военных преступлений

В пресс-релизе МВД королевства говорится, что сотрудники правоохранительных органов Испании "уже провели подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры, чтобы определить условия сотрудничества и оговорить районы расположения двух испанских рабочих групп"

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Первые сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании, которые примут участие в расследовании возможного совершения военных преступлений на Украине, прибыли в Киев. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе МВД королевства.

По его информации, сотрудники правоохранительных органов Испании "уже провели подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры, чтобы определить условия сотрудничества и оговорить районы расположения двух испанских рабочих групп".

В МВД уточнили, что "обе группы будут работать вместе с украинскими следователями и прокурорами в сборе доказательств, которые могут быть включены в судебные процессы, открытые на Украине, и которые будут служить для установления личности жертв возможных действий, противоречащих международному праву".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.