ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки КНДР оружия РФ

Как отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация "не хотела бы видеть отправку новых вооружений в этот регион"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Возможные поставки КНДР вооружений России для использования на Украине могут стать предметом изучения экспертов, осуществляющих контроль за выполнением санкционного режима. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"С точки зрения секретариата у нас нет возможности проверить эти утверждения. В отношении КНДР действуют санкции. Если такой вопрос будет поднят, то его рассмотрит группа экспертов по санкциям. Мы, конечно, не хотели бы видеть отправку новых вооружений в этот регион", - сказал он.