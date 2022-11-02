Турция по-прежнему требует экстрадиции обвиняемых в терроризме лиц из Швеции

Как заявил посол Турции Ёнет Кан Тезель, только после этого Анкара готова дать зеленый свет членству Швеции в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Швеция должна экстрадировать лиц, выдачи которых требует Турция. Только после этого Анкара готова дать зеленый свет членству Швеции в НАТО, заявил в интервью телеканалу SVT в среду посол Турции в королевстве Ёнет Кан Тезель.

"Швеция должна выдавать тех или иных лиц на основании предоставленных доказательств", - сказал он. На вопрос, станет ли в конце концов Швеция членом Североатлантического альянса, дипломат ответил, что "это, вероятно, случится", однако все будет зависеть от ее заинтересованности в этом вопросе.

"Меня спрашивают, когда Турция даст свое добро. Но вопрос скорее - когда Швеция выполнит требования Турции. Они очень четкие и не могут иметь разное толкование", - сообщил посол.

Директор Института турецких исследований Пауль Левин считает, что заявление турецкого посла закрепляет изначальную переговорную позицию Турции.

"Эрдоган и Турция имеют на руках козырь, когда они могут решать, ратифицировать шведское заявление [на вступление в НАТО] или нет. Нет никаких способов заставить их сделать это. Единственное, что может сделать Швеция, это проявить добрую волю. Вполне возможно, что Турция не сдвинется с места до выборов следующего года", - прокомментировал Левин сегодняшнюю ситуацию.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.