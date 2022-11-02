Более 70% немцев недовольны тем, как их правительство пытается преодолеть кризисы

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Почти три четверти немецких граждан недовольны тем, как их правительство до сих пор пытается преодолеть существующие кризисы. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv.

Согласно результатам исследования, 73% респондентов высказали недовольство мерами властей: 33% заявили, что "недовольны" ими, 14% "очень недовольны", а 26% "все больше негодуют" по поводу действий Берлина. Только 25% немцев отметили, что в общем и целом удовлетворены тем, "как правительство преодолевает различные кризисы".

Опрос проводился с 28 октября по 1 ноября. В нем участвовали около 1,5 тыс. человек.