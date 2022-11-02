США приветствовали решение Польши по выбору Westinghouse для строительства АЭС

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, это соглашение поможет обеспечить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Польшей в области энергетики на десятилетия вперед

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. США приветствуют решение правительства Польши по выбору компании Westinghouse для строительства первой АЭС в стране. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

"Мы приветствуем решение правительства Польши выбрать Westinghouse в качестве своего технологического партнера для строительства трех атомных реакторов американской разработки", - говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что это соглашение поможет обеспечить стратегическое партнерство между США и Польшей в области энергетики на десятилетия вперед.

"Будучи союзниками по НАТО, США и Польша уже тесно взаимодействуют по целому ряду вопросов безопасности и обороны. Соединенные Штаты гордятся дальнейшим расширением партнерства в области энергетической безопасности благодаря этому новому предприятию", - подчеркнул госсекретарь США.

Согласно распространенному заявлению, ожидается, что реакторы при полной работе позволят избежать 26 млн тонн выбросов CO2 в год, тем самым продемонстрировав, что строительство АЭС является также важным шагом и в мировой борьбе с изменением климата.

Правительство Польши в среду утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что строительство трех реакторов на побережье Балтийского моря обойдется примерно в $20 млрд.