Канцлер ФРГ совершит поездку в Китай

В ходе встречи Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном будут затронуты такие темы, как украинский кризис и тайваньский вопрос

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в сопровождении экономической делегации в условиях все более сложной политической конъюнктуры в мире совершит поездку в Китай для обсуждения широкой повестки двустороннего сотрудничества и координации позиций по важным международным вопросам. Этот визит, как сообщили обе стороны, состоится 4 ноября, однако с учетом перелета фактически начнется в четверг.

Ожидается, что в ходе встречи Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном будут затронуты такие проблемы, как украинский кризис и тайваньский вопрос. Глава германского правительства встретится с высшим руководством Китая впервые после вступления в должность канцлера. Более того, он станет первым европейским лидером, совершившим государственный визит в республику после начала пандемии.

Ожидания Пекина

Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти ожидают, что визит канцлера ФРГ позволит укрепить мир и стабильность на международной арене. "Я верю, что он создаст новые стимулы для развития китайско-германских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - уточнил дипломат.

В этом году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и ФРГ. Высшее руководство КНР неоднократно подчеркивало, что считает крайне плодотворным сотрудничество с Берлином, как в плане культурно-гуманитарных обменов, так и в торгово-экономической сфере.

По случаю этой круглой даты в октябре Си Цзиньпин направил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что руководство Китая считает крайне важным развитие всесторонних связей с ФРГ. По словам председателя КНР, Пекин стремится "вывести китайско-германское всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень во благо двух стран и их народов".

Си Цзиньпин уточнил, что сотрудничество Китая и Германии опирается на принципы взаимного уважения, а также обоюдной выгоды. Как он отметил, взаимодействие в таком ключе "способствует поддержанию мира и стимулирует глобальное развитие".

Экономическая составляющая

ФРГ - один из ведущих партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - сентябре китайско-германский товарооборот составил $154,99 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 2%. Экспорт товаров из Китая вырос на 10,5%, до $79,66 млрд, импорт из ФРГ упал на 5,7%, до $75,33 млрд.

Из статистики следует, что германская сторона активно поставляет Китаю автомобили и комплектующие к ним, фармацевтику и медицинские приборы, самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты, кремний, машинное оборудование и широкий перечень другой, в том числе высокотехнологичной продукции. Китай продает ФРГ оборудование для автоматической обработки данных, литий-ионные и фотоэлектрические батареи, смартфоны и компьютерную технику, изделия из резины и пластика.

Более того, Германия - крупный инвестор, интенсивно вкладывающий средства в китайскую экономику. По данным Министерства коммерции КНР, объем капиталовложений ФРГ за минувшие три квартала вырос в годовом исчислении на 114,3%. Таким образом, деловые вопросы, как ожидается, в ходе визита будут в самом центре внимания.

Политические нюансы

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Китай - "партнер Германии по глобальным вопросам", однако одновременно Пекин выступает в качестве "системного соперника". По ее словам, после начала специальной военной операции РФ на Украине в мире возникла совершенно новая ситуация. Дипломат добавила, что Германия не хотела бы, выстраивая отношения с китайской стороной, "повторять ошибки, сделанные при взаимодействии с Россией".

Примерно за 10 дней до этого заявления Бербок внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Норберт Рётген обвинил Шольца в проведении "ошибочной политики в отношении Пекина", которая чревата усилением зависимости германской экономики от Китая. По его мнению, под угрозу даже может быть поставлен суверенитет ФРГ.

Напряженность еще более усилили участившиеся визиты германских законодателей в Тайбэй. Несмотря на то, что Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, Пекин и большинство стран мира считают остров неотъемлемой частью единой страны. Поэтому любые поездки иностранных политиков и официальных лиц руководство КНР воспринимает как несоблюдение принципа "одного Китая".

Среди представителей оппозиции ФРГ даже возникло мнение, что Шольц "раскалывает Европейский союз, заискивая перед руководством Китая". Как заявил эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Михаэль Брандведет, при взаимодействии с Пекином глава германского правительства "ведет себя тихо и слабо". "Почти покорное отношение канцлера к Китаю, как прежде к [президенту РФ Владимиру] Путину, ставит нас в противоречие с ЕС, США и другими партнерами на Западе", - считает он.

Взаимовыгодное сотрудничество

На фоне таких заявлений китайские политологи акцентируют внимание на взаимовыгодном характере прагматического сотрудничества КНР и Германии. Так, эксперт Академии общественных наук Китая Чжао Цзюньцзе полагает, что успешный визит Шольца в Пекин может стать "примером для остальной части Европы".

Кроме того, как считают многие специалисты КНР, германский канцлер "демонстрирует положительный настрой" по вопросам, касающимся усиления двустороннего взаимодействия. По их словам, антикитайская риторика отдельных политиков Германии "не соответствует требованиям немецкого экономического сообщества".

Аналогичной позиции придерживается и МИД Китая. Как заявил на этой неделе Чжао Лицзянь, КНР продолжит укреплять политическое доверие между двумя странами, углубляя китайско-германское сотрудничество. "Это соответствует нашим обоюдным интересам", - подчеркнул он.