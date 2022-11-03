Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности и одну большой

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР в четверг запустила одну баллистическую ракету большой дальности, которая, по оценкам, с высокой вероятностью может быть межконтинентальной, и две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея.

"Зафиксированы одна северокорейская баллистическая ракета большой дальности и две ракеты малой дальности", - приводит агентство заявление КНШ.

По данным южнокорейских военных, примерно в 07:40 (01:40 мск) из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности. По мнению военных, высока вероятность, что это была межконтинентальная ракета, поскольку во время полета произошло отделение двигателя и боеголовки.

Около 08:39 (02:39 мск) из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря были запущены, по оценкам, две баллистические ракеты малой дальности.

С начала года КНДР 30 раз проводила ракетные пуски. В среду было запущено по меньшей мере 23 ракеты, такие как баллистические ракеты малой дальности и ракеты класса "земля - воздух".