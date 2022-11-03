Боррель: ЕС поблагодарил Турцию и ООН за посредничество в возобновлении зерновой сделки

Продовольствие никогда не должно быть использовано в качестве оружия, отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поблагодарил Турцию и ООН за то, что они оказали посредничество в возобновлении зерновой сделки. Об этом написал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в четверг в Twitter.

"ЕС благодарен за ту роль, которую сыграли ООН и Турция в решении России вернуться в черноморскую зерновую инициативу. Продовольствие никогда не должно быть использовано в качестве оружия", - написал Боррель. Он призвал все стороны продлить действие этой сделки и подчеркнул, что поставки зерна с Украины "смягчают мировой продовольственный кризис".

Как сообщил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Турция прилагает усилия с целью продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.