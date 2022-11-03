СМИ: авианосец США прибыл в хорватский Сплит после маневров НАТО в Средиземноморье

Учения Neptune Strike завершились 31 октября

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Авианосец США USS George H. W. Bush прибыл в порт Сплит на адриатическом побережье Хорватии после завершения учений НАТО Neptune Strike. Об этом в четверг сообщила хорватская газета Večernji list​​​​​.

"Визит в порт дает возможность укрепить прочное партнерство между США и Хорватией, поскольку две страны работают вместе для создания стабильной, безопасной и процветающей Европы, а также предоставляет морякам возможность познакомиться с хорватской культурой", - приводит издание комментарий американского посольства в Загребе.

Neptune Strike завершился 31 октября. Помимо авианосца в учениях Североатлантического альянса были задействованы более 70 самолетов, 20 кораблей и более 5 тыс. военных из 26 государств НАТО. Основной задачей маневров в акватории Средиземного моря стала отработка комбинированного использования воздушных, морских и наземных сил государств альянса.

В прошлый раз американский авианосец заходил в порт Сплита 11 февраля. Тогда в гавани принимали судно USS Harry S. Truman.