В Японии заявили о новом ракетном запуске КНДР

По данным японского управления безопасности на море, выполняющего функции береговой охраны, ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР запустила еще одну, предположительно, баллистическую ракету, ставшую уже четвертой за сегодня. Об этом сообщило японское управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны. Пхеньян осуществил пуск спустя примерно час после публикации заявления, в котором назвал опасным решение США и Южной Кореи продлить свои учения Vigilant Storm и пообещал: "они узнают, что совершили необратимую ошибку".

По данным береговой охраны, запущенная КНДР ракета уже упала. Источники канала NHK сообщили, что район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Японское правительство в связи с пуском созвало оперативный штаб, в который входят представители соответствующих ведомств. Сейчас они анализируют данные о пуске.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.