Глава МИД ФРГ заявила, что G7 окажет Украине зимой совместную помощь

Анналена Бербок сообщила, что G7 поставит Киеву обогреватели автономной генерации, насосы, а также кровати, одеяла и палатки

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) предоставят ближайшей зимой Киеву совместную помощь. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в четверг журналистам перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Мюнстере.

Она отметила, что в целях стабилизации энергосистемы Украины в качестве зимней помощи G7 поставит Киеву обогреватели автономной генерации, насосы, а также кровати, одеяла и палатки. "И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнеры по G7", - сказала Бербок. "Мы не позволим большому числу людей - старикам, детям, подросткам, семьям - умереть от голода или холода в предстоящие зимние месяцы", - добавила она.