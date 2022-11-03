В Минске осудили слушания в Европарламенте по Белоруссии

В президиуме Совета республики уверены в безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения российско-украинского конфликта

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Слушания в Европарламенте по Белоруссии, состоявшиеся 19 октября, следует рассматривать в качестве очередной попытки преднамеренной дискредитации политики белорусского государства. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении президиума Совета республики Национального собрания Белоруссии.

"Не выдерживают никакой критики попытки ряда евродепутатов навязать свою необоснованную, политически ангажированную точку зрения о роли руководства Беларуси в развитии ситуации вокруг Украины", - отмечается в заявлении.

В Минске уверены "в безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения российско-украинского конфликта". "Беларусь уже много сделала для этого, организовав два раунда переговоров России и Украины на своей территории", - отмечают парламентарии. Они также осудили "курс Европарламента на поддержку радикальной "беглой" белорусской оппозиции и ее планов по силовому свержению законной власти". "Это своего рода поддержка терроризма и грубого вмешательства в дела суверенного государства без понимания того, что подобные призывы чреваты серьезными последствиями для безопасности всего континента", - считают в парламенте.

В Совете республики рассчитывают, что в ЕС придет осознание пагубности подобной политики в отношении Белоруссии. "Именно парламентарии могли бы способствовать установлению конструктивного взаимодействия для недопущения эскалации напряженности в сфере безопасности в Европе", - отмечается в заявлении верхней палаты парламента.