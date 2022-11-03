Yonhap: КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности, сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

"Север запустил три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных. Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты, тип которой не был определен.

Утром КНДР также запустила три ракеты, одна из которой, предположительно, была межконтинентальной баллистической "Хвасон-17", две другие - малой дальности.