3 ноября, 13:50
Ракетные запуски в КНДР

Yonhap: КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности, сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

"Север запустил три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных. Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты, тип которой не был определен.

Утром КНДР также запустила три ракеты, одна из которой, предположительно, была межконтинентальной баллистической "Хвасон-17", две другие - малой дальности. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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