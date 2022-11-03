Бербок заявила, что страны G7 готовы признать Китай "конкурентом" и "соперником"

Министр иностранных дел Германии сообщила, что страны "семерки" также обсудят, "как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые были допущены в политике касательно России"

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Группы семи (G7) обсудят свои отношения с Пекином на встрече глав МИД в Мюнстере и готовы рассматривать Китай как "конкурента" и соперника". Об этом она заявила в четверг журналистам перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" на западе ФРГ.

"Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - сказала Бербок. "И именно с учетом этого Китай будет в повестке дня сегодняшней встречи G7", - отметила глава МИД ФРГ.

В то же время она указала, что страны "семерки" также обсудят, "как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые были допущены в политике касательно России". "Сегодня мы вместе также поговорим, особенно с прицелом на развитие событий в Китае, о том, как бы нам не повторять ошибок прошлого, которые были у нас в политике по отношению к России", - резюмировала Бербок.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча Шольца с китайским лидером после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионе Восточной Азии.