ЦИК Израиля завершил подсчет голосов

Первое место занимает партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд", получающая 32 кресла в 120-местном парламенте

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильский ЦИК объявил в четверг вечером окончательные итоги подсчета голосов, поданных на состоявшихся 1 ноября досрочных выборах в Кнессет (парламент).

Согласно этим данным, первое место занимает партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд", получающая 32 кресла в 120-местном парламенте. На второй позиции расположилась партия "Еш атид" нынешнего главы кабмина Яира Лапида, которая получит 24 мандата. Следом идет блок крайне правых религиозных партий "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича с 14 мандатами, за ним следует блок "Государственный лагерь" нынешнего министра обороны Бени Ганца с 12 местами, далее расположились еще две религиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" - 11 и семь депутатских портфелей соответственно.

Партия Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль" получила шесть мандатов, арабские "Раам" и ХАДАШ-ТААЛ - по пять мест, замыкает список рабочая партия "Авода", получившая четыре мандата.

Таким образом, блок правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" Нетаньяху в совокупности получают 64 мандата, что дает им возможность сформировать правительственную коалицию. Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определился состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Нынешний глава кабмина Яир Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.

Ранее в четверг Лапид позвонил лидеру оппозиции Нетаньяху и поздравил его с победой. Премьер добавил, что уже дал указания своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий.