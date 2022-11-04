Минобороны Румынии сообщило о рекордных сроках создания инфраструктуры боевой группы НАТО

Анджел Тылвэр и его французский коллега Себастьен Лекорню посетили Национальный центр общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура боевой группы НАТО в Румынии создана в Чинку (уезд Брашов) "в рекордные сроки". Об этом заявил в четверг министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находился в стране с официальным визитом. Его слова передает агентство Agerpress.

Глава военного ведомства Франции отметил, касаясь французских сил ПВО в Румынии, что "даже если конфликт на Украине завершится завтра, противовоздушная оборона это - проблема 10-15-20 лет, потому что это - стратегическая ставка". Другой стратегической ставкой, по его словам, является безопасность Черного моря. "Если раньше море использовалось для ударов по земле, было средством для высадки войск и запуска ракет, то теперь морское пространство само по себе является субъектом конфликта," - сказал он.

В ходе беседы Лекорню с румынским президентом Клаусом Йоханнисом были рассмотрены "нынешняя стадия и перспективы развития стратегического партнерства между Румынией и Францией с акцентом на оборонной составляющей, на безопасности в регионе Черного моря и тенденциях ее развития", сообщила президентская администрация.

Во время беседы с премьер-министром Николае Чукэ глава военного ведомства Франции сообщил, что французские летчики на истребителях Rafale продолжат патрулирование в воздушном пространстве Румынии.

Министры обороны Румынии и Франции посетили Национальный центр общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку, где дислоцирована основная часть боевой группы НАТО в Румынии, а также возложили венки к памятнику французским героям в бухарестском парке Чишмиджиу.