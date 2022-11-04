У берегов Кипра состоялись военные учения Nemesis 2022

В них приняли участие восемь стран

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Военные учения Nemesis 2022 с участием восьми стран состоялись в четверг у берегов Кипра с целью повышения готовности островного государства и его союзников к адекватному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций в зоне кипрского шельфа, где обнаружены большие запасы природного газа. Об этом сообщает министерство обороны острова.

"Многонациональные учения Nenesis 2022 состоялись <...> в четверг, 3 ноября 2022 года, в пределах первого, второго, шестого, седьмого, восьмого, девятого, 10-го, 11-го и 13-го лицензионных морских секторов исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр. В учениях приняли участие военнослужащие Кипра, Греции, Франции, Великобритании, США, Израиля, Италии и Египта, сотрудники трех частных компаний, а также Европейского агентства морской безопасности (EMSA) и Регионального центра реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением Средиземного моря (REMPEC)", - информировало кипрское военное ведомство. Ранее Минобороны острова сообщало о том, что в этих учениях примут участие фрегаты и вертолеты восьми указанных выше стран.

Глава военного ведомства Хараламбос Петридис заявил в четверг, что Кипр привержен выполнению своих обязательств, связанных с добычей нефти и газа в пределах своей ИЭЗ. "Маневры Nemesis проводятся уже девятый год подряд с момента их старта в 2013 году и стали неотъемлемой частью нашей ежегодной программы учений с ключевыми партнерами, заинтересованными сторонами, государственными учреждениями, частным бизнесом и, что наиболее важно, нефтегазовой отраслью", - сказал министр обороны Кипра.

Петридис подчеркнул, что его страна прилагает постоянные усилия для совершенствования возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации в своей исключительной экономической зоне, включая теракты и поисково-спасательные операции. Он также выразил надежду, что при проведении в следующем году 10-х учений Nemesis острову Кипру удастся привлечь к участию в них еще большее число стран, чем на этот раз.

За ходом состоявшихся в четверг учений из помещений Объединенного координационно-спасательного центра в городе Ларнака наблюдали послы и военные атташе стран - участниц этих маневров.

Республика Кипр многократно в течение года проводит совместные как военные, так и поисково-спасательные учения со странами-партнерами, причем особенно часто - с Грецией и Францией. Причиной организации таких маневров является возросшая напряженность в регионе Восточного Средиземноморья на фоне растущих амбиций Анкары в отношении шельфовых зон Греции и Кипра.