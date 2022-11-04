В Баку заявили об обстреле позиций военных Азербайджана на границе с Арменией

По данным Минобороны, подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры"

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на пятницу позиций армии республики на границе с Арменией.

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района в течение пяти часов обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным Минобороны, размещенные на указанном направлении подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".