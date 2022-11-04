Киргизия предложила ограничить количество сил и техники на границах между странами СНГ

Исключение секретарь киргизского Совбеза Марат Иманкулов предложил сделать для внешних границ Содружества

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Киргизская сторона предлагает партнерам по СНГ начать обмениваться сведениями о количестве воинских подразделений, дислоцированных на границах между странами Содружества, и ввести ограничение на размещение там тяжелой техники и вооружения. Об этом заявили в пресс-службе главы киргизского государства со ссылкой на заявление секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова во время встречи с коллегами из стран Содружества в Москве.

"Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Исключение секретарь киргизского Совбеза предложил сделать для внешних границ СНГ.

"Выступая на мероприятии, Иманкулов коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными. Любое государство может одномоментно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары с самых разных направлений", - отмечает пресс-служба.

Иманкулов особо отметил, что отдельно взятая страна не в состоянии самостоятельно справиться "со всем комплексом угроз", а международная безопасность "не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций".