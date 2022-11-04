Токаев заявил, что Казахстан выступает за принцип территориальной целостности государств

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в республике, заявил, что страна придерживается принципов равенства, суверенитета и территориальной целостности государств.
"Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана в пятницу.
Он отметил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике.