4 ноября, 08:23

Токаев заявил, что Казахстан выступает за принцип территориальной целостности государств

Президент Казахстана отметил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в республике, заявил, что страна придерживается принципов равенства, суверенитета и территориальной целостности государств.

"Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана в пятницу.

Он отметил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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