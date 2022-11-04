Глава Приднестровья продлил на 15 суток режим безопасности в связи с угрозой терактов

На всей территории Приднестровской Молдавской Республики действует высокий - желтый - уровень террористической опасности

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский продлил до 20 ноября действие особых мер безопасности в республике в связи с угрозой терактов.

"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого - желтого - уровня террористической опасности на 15 суток", - говорится в опубликованном в пятницу указе. Эти меры предусматривают усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые ранее установлены блокпосты и вооруженная охрана.

В апреле в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности. Были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента.

Кроме того, из гранатомета обстреляли территорию арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Этот объект охраняет Оперативная группа российских войск. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также возложил на молдавские спецслужбы ответственность за попытку поджечь военкомат в Тирасполе. Лидер Приднестровья ввел максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая он был понижен с красного до желтого.