Оппозиция Литвы считает, что вопрос отношений с Тайванем не отвечает нацинтересам страны

Как отметил лидер партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис, форсирование вопроса Тайваня обернулось серьезными потерями в отношениях с Китаем

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос отношений с Тайванем, усиленно продвигаемый правящим большинством в Литве на первый план внешней политики, нельзя считать входящим в спектр национальных интересов. Об этом в пятницу заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис, являющийся премьером в сформированном оппозицией теневом кабинете министров.

"Вопрос отношений с Тайванем для правящего большинства является важнейшим в сфере внешней политики, но отношения с Тайванем не влияют на жизнь населения Литвы ни в плохом, ни в хорошем смысле", - сказал он в эфире радиостанции "Жиню радияс".

По словам политика, форсирование вопроса Тайваня обернулось серьезными потерями в отношениях с Китаем. "Отношения с Китаем, который был одним из главных экономических партнеров Литвы, разрушены", - подчеркнул он.

Удивление Карбаускиса вызывают слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Литва является свободной от Китая, от китайских товаров. "Пойдите в магазин и посмотрите, какая доля товаров так или иначе имеет отношение к Китаю, но мы их вынуждены из-за наносящей ущерб Литве политики правящих дорого завозить из третьих стран", - сказал теневой премьер.

В ноябре 2021 года в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием, - Пекин согласен, чтобы это было, как в других странах, представительство Тайбэя, - отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги воздействия. Торгово-экономические связи между Литвой и Китаем практически заморожены. Как отмечают эксперты и предприниматели, развитие контактов с Тайванем компенсировать их не может.